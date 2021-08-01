الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

لهذا السبب فرض الاتحاد الأوربى غرامة قياسية على أمازون

لهذا السبب فرض الاتحاد الأوربى غرامة قياسية على أمازون
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

تعرضت أمازون لغرامة قياسية من الاتحاد الأوروبي بلغت 886.6 مليون دولار لمعالجة البيانات الشخصية في انتهاك لقواعد الناتج المحلى الإجمالى للكتلة ، حيث يتخذ منظمو الخصوصية موقفًا أكثر عدوانية بشأن الإنفاذ .

العالم - منوعات

وفرضت لجنة لوكسمبورج الوطنية لحماية البيانات (CNPD) الغرامة على أمازون في قرار صدر في 16 يوليو ، حسبما كشفت الشركة في ملف تنظيمي.

سوف تستأنف أمازون الغرامة وفقًا لمتحدث باسم الشركة. وقالت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة فى الإيداع إنها تعتقد أن قرار CNPD كان بلا أساس.

تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أو GDPR ، من الشركات السعى للحصول على موافقة الأشخاص قبل استخدام بياناتهم الشخصية أو مواجهة غرامات باهظة.

على الصعيد العالمي يتزايد التدقيق التنظيمى لعمالقة التكنولوجيا في أعقاب سلسلة من الفضائح حول الخصوصية والمعلومات المضللة، فضلاً عن الشكاوى من بعض الشركات التي تسيء استخدام قوتها السوقية.

فى (ديسمبر) فرضت هيئة مراقبة خصوصية البيانات في فرنسا أكبر غرامة على الإطلاق بقيمة 100 مليون يورو (118.82 مليون دولار) لشركة Google لخرقها قواعد الدولة بشأن أجهزة تتبع الإعلانات عبر الإنترنت.

روابط ذات صلة

تغريم أمازون 886 مليون دولار على خلفية انتهاك حماية البيانات

دعوى قضائية أميركية ضد شركة أمازون لبيعها "منتجات خطرة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دراسة تحذر: متحور 'دلتا' يشكل خطرا 'شديدا' على الحوامل

مجلة عسكرية أمريكية تفسر نقل طائرات 'سو-25' الروسية إلى الحدود الأفغانية

فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة

لهذا السبب فرض الاتحاد الأوربى غرامة قياسية على أمازون

أمريكا تعلن عن 'بؤرة' جديدة كبيرة لانتشار فيروس كورونا

رئيسي يتسلم مقاليد السلطة الثلاثاء