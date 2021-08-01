لهذا السبب فرض الاتحاد الأوربى غرامة قياسية على أمازون

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وفرضت لجنة لوكسمبورج الوطنية لحماية البيانات (CNPD) الغرامة على أمازون في قرار صدر في 16 يوليو ، حسبما كشفت الشركة في ملف تنظيمي.

سوف تستأنف أمازون الغرامة وفقًا لمتحدث باسم الشركة. وقالت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة فى الإيداع إنها تعتقد أن قرار CNPD كان بلا أساس.

تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أو GDPR ، من الشركات السعى للحصول على موافقة الأشخاص قبل استخدام بياناتهم الشخصية أو مواجهة غرامات باهظة.

على الصعيد العالمي يتزايد التدقيق التنظيمى لعمالقة التكنولوجيا في أعقاب سلسلة من الفضائح حول الخصوصية والمعلومات المضللة، فضلاً عن الشكاوى من بعض الشركات التي تسيء استخدام قوتها السوقية.

فى (ديسمبر) فرضت هيئة مراقبة خصوصية البيانات في فرنسا أكبر غرامة على الإطلاق بقيمة 100 مليون يورو (118.82 مليون دولار) لشركة Google لخرقها قواعد الدولة بشأن أجهزة تتبع الإعلانات عبر الإنترنت.