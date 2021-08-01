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ترحيل عائلات ألبانية من سوريا عبر مطار بيروت

ترحيل عائلات ألبانية من سوريا عبر مطار بيروت
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصل عدد من العائلات الألبانية التي كانت في سوريا إلى مطار بيروت الدولي بعد منتصف الليل، تمهيدا لنقلهم إلى بلادهم، بإشراف الأمن العام اللبناني.

العالم_لبنان

وقال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في كلمة مقتضبة من صالون الشرف في المطار ما يحصل اليوم هو استكمال لعملية سابقة، وخطوة عطاء للبنان حيال المجتمع الدولي"، معتبرا أن "الأهم بالنسبة إلينا هو حرية الإنسان.

ثم كانت كلمة لرئيس وزراء ألبانيا، ايدي راما، اعتبر أن هذه الخطوة توضع في إطار الإنسانية، ولا يزال هناك العديد أيضا من العائلات الألبانية وسنعمل على استعادتها"، معربًا عن شكره للمدير العام للأمن العام "وكل الذين ساهموا في مساعدة ألبانيا في هذه الخطوة.

يذكر أن عدد الواصلين الألبان هو 19 شخصا، كانوا لدى ميليشيات قسد في سوريا.

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