الحشد الشعبي يعلن عن عملية أمنية لتأمين وادي الكور بكركوك

العالم - العراق

وقال بيان للمديرية إن قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية بدأت في عملية تفتيش وتأمين وادي الكور والمناطق المحيطة به في كركوك.

وأشار البيان إلى أن العملية تمت بإسناد طيران الجيش، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأوضحت المديرية أن العملية تهدف إلى ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا) ومنع تسلل الإرهابيين من قواطع المسؤولية.

وفي إطار متصل، باشرت القوات العراقية، أمس السبت، عملية عسكرية لتطهير مناطق بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، شمالي العراق.

وأفادت خلية الاعلام الأمني العراقي، في بيان بأن قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية باشرت بعملية عسكرية استباقية ضمن قاطع عمليات كركوك لتطهير وتفتيش مناطق وقرى غرب قضاء طوز خورماتو شمالي محافظة صلاح الدين.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".