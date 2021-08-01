الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فصائل المقاومة: سنبقى على العهد لحماية شعبنا في القدس والضفة

فصائل المقاومة: سنبقى على العهد لحماية شعبنا في القدس والضفة
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد أن المقاومة التي دافعت عن أهل القدس والضفة المحتلتين والمسجد الأقصى المبارك في معركة سيف القدس ستبقى على العهد ولن تخذلهم.

العالم - فلسطين

ودعت الفصائل في بيان، جماهير شعبنا في الضفة والقدس المحتلتين لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس مع المحتل الصهيوني، وإشعال الأرض المحتلة تحت أقدام المغتصبين الصهاينة.

وأكدت أن الإعلان عن معاداة المقاومة في المنطقة والارتهان لقوى الظلم والاستكبار والمراهنة على تغير الحكومات في استرداد حقوقنا وأرضنا هو ضرب من السراب، فعلى مر الزمان كانت أمريكا وما زالت هي خط الدفاع الأول عن الكيان، وعنوان الانحياز التام له.

نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن

"فصائل المقاومة الفلسطينية"

تتزايد اعتداءات الاحتلال وتغوّله بحق أهلنا في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح ويستمر العدوان على الأهالي المهددين بالتهجير، ولم تتوقف جرائمه التي ارتقى على إثرها أربعة من شهداء شعبنا الأبرار في الضفة المحتلة خلال الأيام الماضية.

وعليه فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على التالي:

نتوجه بتحية الإجلال والإكبار لجماهير شعبنا المنتفض في المدينة المقدسة وضفة العز والإباء التي سطر فيها أهلنا ملحمة بطولية عنوانها التحدي والصمود والتضحية والفداء.

نؤكد على تضامننا التام مع أهلنا في القدس والضفة، ونطمئنهم بأن المقاومة التي دافعت عنهم في معركة سيف القدس لن تخذلهم بإذن الله وستبقى على العهد.

ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس المحتلتين لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس مع المحتل الصهيوني، وإشعال الأرض المحتلة تحت أقدام المغتصبين الصهاينة.

نؤكد أن الإعلان عن معاداة المقاومة في المنطقة والارتهان لقوى الظلم والاستكبار والمراهنة على تغير الحكومات في استرداد حقوقنا وأرضنا هو ضرب من السراب، فعلى مر الزمان كانت أمريكا وما زالت هي خط الدفاع الأول عن الكيان، وعنوان الانحياز التام له.

والله غالب على أمره

"فصائل المقاومة الفلسطينية"

روابط ذات صلة

الفصائل الفلسطينية: ارفعوا الحصار قبل فوات الاوان

كتائب المقاومة: تمكنا من تعويض الصواريخ التي أطلقت على الاراضي المحتلة

المقاومة في غزة توجه رسالة تحذير للإحتلال الإسرائيلي عبر مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تقرير يكشف عن الريجيم "الواقعي" الأكثر كفاءة لإنقاص الوزن بأسبوع

هياكل إسفنجية متحجرة قد تكون أقدم أشكال الحياة الحيوانية

خطيب زادة: لا يوجد حل عسكري دائم في أفغانستان

نحو 100 قتيل.. الجيش المصري يعلن نتائج عملياته في شمال سيناء

فصائل المقاومة: سنبقى على العهد لحماية شعبنا في القدس والضفة

آية الله عيسى قاسم يدعو سلطات البحرين إلى التوقف عن محاربة الشعائر الحسينية