الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

البرلمان العراقي يشكل لجنة لمتابعة الإنسحاب الأميركي من البلاد

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

خطوات سيادية يستعد القيام بها البرلمان العراقي، محورها تشكيل لجنة لمتابعة الإنسحاب الاميركي، وفقا للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، هو ما أكده النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي الذي أشار الى ان اللجنة ستشكل خلال جلسات البرلمان المقبلة.

العالم - خاص بالعالم

الموسوي اكد ان اللجنة ستمنح تخويلا للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجد فيها القوات الأميركية، لمتابعة الانسحاب التدريجي.

وبالمقابل، فإن رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة، سيكون مبررا لاستمرار الهجمات عليها من قبل الفصائل المسلحة،اذ إن الاتفاق سيكون باطلا في حال عدم تنفيذ الانسحاب التدريجي.

في المواقف ايضا، اكد مساعد الأمين العام لحركة النجباء في العراق نصر الشمري أنه لا يمكن الاطمئنان من انسحاب القوات الاميركية عبر الإعلان الذي تم، وشدد على رفض الحركة لأي وجود عسكري اجنبي على الأراضي العراقية مهما اختلفت التسميات.

وعلى الارض تشكك شريحة واسعة من المكون السياسي العراقي حيال الاتفاقات مع واشنطن وتؤكد ان الخداع يلفها، وتحذر من مغبة الالتفاف على مقررات لجنة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وهو ما حذرت من تداعياته فصائل المقاومة العراقية ،اذ ان تشكيل تلك اللجنة البرلمانية شرط وضعته عدد من فصائل المقاومة لأجل وقف عملياتها ضد قوات الاحتلال الاميركي وحلفاؤها.

حيث ان الحوار الذي يجري مع عدد من الفصائل لأجل التهدئة والقبول بنتائج الحوار الاستراتيجي لم ينته بعد.

اما الشارع العراقي بأطيافه السياسية والمقاومة، يجمع على ضرورة التنبه من المخططات الاميركية التي تريد تغيير صفة قواتها في العراق تحت مسميات شتى، لا تعدو كونها جميعها قوات احتلال ويجب ان تخرج من العراق بحسب قرار البرلمان.

وعلى وقع تلك المستجدات يقترب الموعد المقرر لاجراء الانتخابات التشريعية في اكتوبر/ تشرين الاول المقبل.

وقد قررت عدة فصائل وتيارات سياسية مقاطعة تلك الانتخابات بينما الحكومة العراقية لا تزال على قراراها بإجراءها في موعدها بعدما تم تاجيلها سابقا.

وهكذا يتابع العراق السياسي والامني استحقاق الانتخابات جنبا الى جنب مع مسألة الانسحاب الاميركي على وقع مواقف سياسية تشدد بمعظمها على تثبيت وحدة وسيادة واستقرار العراق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

امريكا والاوضاع في العراق

الشمري: أي وجود اجنبي معاد سيبقى هدفا للمقاومة العراقية

المفوضية العليا: 10 أكتوبر موعد حتمي لإجراء الانتخابات العراقية

الحشد الشعبي يحبط محاولة إرهابيين إستهداف ابراج الطاقة الكهربائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش اللبناني يعزز انتشاره في منطقة خلدة جنوب بيروت

تفجيران مزدوجان يستهدفان رتلا للتحالف جنوبي العراق

رجال الله في لبنان كما فلسطين أرعبوا الإسرائيلي حتى راح يتقوقع

السيسي يؤكد موقف مصر بالتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل

خطيب زاده يعلق على حكم بحريني ضد البنك المركزي وبعض البنوك الإيرانية

حزب الله يصدر بيانا حول الحادث الذي طال الشهيد شبلي