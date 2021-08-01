البرلمان العراقي يشكل لجنة لمتابعة الإنسحاب الأميركي من البلاد

العالم - خاص بالعالم

الموسوي اكد ان اللجنة ستمنح تخويلا للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجد فيها القوات الأميركية، لمتابعة الانسحاب التدريجي.

وبالمقابل، فإن رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة، سيكون مبررا لاستمرار الهجمات عليها من قبل الفصائل المسلحة،اذ إن الاتفاق سيكون باطلا في حال عدم تنفيذ الانسحاب التدريجي.



في المواقف ايضا، اكد مساعد الأمين العام لحركة النجباء في العراق نصر الشمري أنه لا يمكن الاطمئنان من انسحاب القوات الاميركية عبر الإعلان الذي تم، وشدد على رفض الحركة لأي وجود عسكري اجنبي على الأراضي العراقية مهما اختلفت التسميات.



وعلى الارض تشكك شريحة واسعة من المكون السياسي العراقي حيال الاتفاقات مع واشنطن وتؤكد ان الخداع يلفها، وتحذر من مغبة الالتفاف على مقررات لجنة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وهو ما حذرت من تداعياته فصائل المقاومة العراقية ،اذ ان تشكيل تلك اللجنة البرلمانية شرط وضعته عدد من فصائل المقاومة لأجل وقف عملياتها ضد قوات الاحتلال الاميركي وحلفاؤها.

حيث ان الحوار الذي يجري مع عدد من الفصائل لأجل التهدئة والقبول بنتائج الحوار الاستراتيجي لم ينته بعد.



اما الشارع العراقي بأطيافه السياسية والمقاومة، يجمع على ضرورة التنبه من المخططات الاميركية التي تريد تغيير صفة قواتها في العراق تحت مسميات شتى، لا تعدو كونها جميعها قوات احتلال ويجب ان تخرج من العراق بحسب قرار البرلمان.

وعلى وقع تلك المستجدات يقترب الموعد المقرر لاجراء الانتخابات التشريعية في اكتوبر/ تشرين الاول المقبل.

وقد قررت عدة فصائل وتيارات سياسية مقاطعة تلك الانتخابات بينما الحكومة العراقية لا تزال على قراراها بإجراءها في موعدها بعدما تم تاجيلها سابقا.

وهكذا يتابع العراق السياسي والامني استحقاق الانتخابات جنبا الى جنب مع مسألة الانسحاب الاميركي على وقع مواقف سياسية تشدد بمعظمها على تثبيت وحدة وسيادة واستقرار العراق.

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