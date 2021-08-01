ارتفاع بعدد مصابي فيروس كورونا في كيان الاحتلال

العالم - الاحتلال

ومع تفشي الفيروس وتسجيل معدل يومي قياسي في الإصابات، واصلت صحة الاحتلال حملة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 66449 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 3.17% منها موجبة، وهي أعلى نسبة فحوصات موجبة تسجل منذ آذار/مارس الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاعا بالحالات التي يتم تسريرها في المستشفيات، حيث يرقد في المستشفيات 362 مصابا بينهم 212 بحالة خطيرة جدا، و37 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما توقف وفيات كورونا عند 6474 حالة وفاة.

وتأتي هذه المعطيات، مع بدء حملة التطعيم بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، على أن تشمل حملة التطعيم من هم بجيل 60 عاما وما فوق.