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ارتفاع بعدد مصابي فيروس كورونا في كيان الاحتلال

ارتفاع بعدد مصابي فيروس كورونا في كيان الاحتلال
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة صحة الاحتلال عن تسجيل 2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد  خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع الحالات النشطة إلى 18775 إصابة.

العالم - الاحتلال

ومع تفشي الفيروس وتسجيل معدل يومي قياسي في الإصابات، واصلت صحة الاحتلال حملة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 66449 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 3.17% منها موجبة، وهي أعلى نسبة فحوصات موجبة تسجل منذ آذار/مارس الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاعا بالحالات التي يتم تسريرها في المستشفيات، حيث يرقد في المستشفيات 362 مصابا بينهم 212 بحالة خطيرة جدا، و37 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما توقف وفيات كورونا عند 6474 حالة وفاة.

وتأتي هذه المعطيات، مع بدء حملة التطعيم بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، على أن تشمل حملة التطعيم من هم بجيل 60 عاما وما فوق.

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ارتفاع بعدد مصابي فيروس كورونا في كيان الاحتلال