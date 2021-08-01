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الإحتلال يقمع تظاهرة تضامنية لأهالي الشيخ جراح بالقدس

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أيام أخر من القمع الاحتلالي تمر في الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة، الذي صارت كل أيامه ولياليه، دوامة لقمع الإحتلال وقطعان مستوطنيه.

العالم - مراسلون

فما أن بدأ أهالي الحي والمتضامنون وقفات احتجاجية سلمية ضد سياسة التهجير القسري، حتى بدأ جنود الاحتلال بإطلاق عشرات قنابل الصوت والمياه العادمة تجاههم، وانهالوا عليهم بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق واعتقلوا عددا منهم.

ولم تكتف قوات الاحتلال بقمع الوقفات، بل أغلقوا مدخل الحي بالسواتر الحديدية، وانتشرت القوات الخاصة على طول المدخل، ومنعت الدخول إليه باستثناء ساكنيه، بعد أن قمعت وطردت متضامنين مع الأهالي المهددين بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين كما اقتحمت منزلين مهددين بالإخلاء واعتدت على قاطنيه.

وخلال الساعات القادمة ستعقد ما تعرف بالمحكمة العليا الاسرائيلية جلسة للنظر بقرار الاخلاء، إما ينفذ أو يتم تأجيل الإخلاء، كما حصل قبل أيام مع عائلات أخرى تقطن بالحي جراح، وتم أرجاء قرار الاخلاء بحق ثلاث عائلات مقدسية لعدة اشهر قادمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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