المتحور "دلتا" يربك العالم والصحة العالمية تتحدث عن "حل سحري وحيد" 

العالم – كشكول

وفيما تؤكد الدراسات الحالية أن متحور "دلتا" يمكن أن يوقع إصابات خطيرة بالأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، بدرجة تفوق المحتورين ألفا وبتا، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن "دلتا هو بمثابة تحذير يخبرنا أن الفيروس يتطور، لكنه أيضاً بمثابة نداء للتحرك، للقيام بشيء ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من المتحورات"، وأوضحت المنظمة أن الإجراءات ذاتها التي سبق وطبقناها ستوقف هذا الفيروس وخصوصاً إذا أضفنا التطعيم" إليه، داعية إلى العمل بجد لأن الفيروس بات أكثر ضراوة وأشدّ سرعة، مع أهمية الإبقاء على تدابير الحماية الوقائية الفعالة.

دلتا الذي تم اكتشافه أول مرة في الهند في ديسمبر بات يربك الدول في التعامل معه ففي الصين التي ظهر فيها كورونا لأول مرة والتي استطاعت ان تضبط ايقاع العدوى بكرونا وتعود في كثير من النشاط إلى حالتها شبه الطبيعية، عادت السلطات لتعلن ن منطقتين جديدتين في الصين واحدة منهما مدينة يبلغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، تشكلان بؤرتين لكورونا في أكبر عودة للوباء منذ أشهر في البلاد، وكشفت السلطات عن إصابات في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ اللتين تضافان إلى المقاطعات الأربع والعاصمة بكين حيث أعلن عن إصابات بدلتا من قبل.

وفي أميركا بدأت المخاوف تتزايد حيث ان سلسلة لدلتا تنتشر بسرعة في البلاد وأظهرت دارسات أن النتائج أميركا تحت وطأة هذه السلالة في غضون أسابيع، وذلك بعد تحليل 242 ألف إصابة على مستوى البلاد.

وفي بريطانيا أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بيانات السلطات الصحية في إنجلترا ظهرت أنه كان هناك 117 حالة وفاة من بين 92000 إصابة بمتحور "دلتا" تم تسجيلها حتى 21 يونيو، 50 منها أي 46% تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، وهذا يثير قلقل السلطات.

وفي فرنسا صرح وزير الصحة أن المتحور "دلتا" أصبح يمثل 20 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا بفرنسا، مضيفا أنها تنمو بشكل تدريجيـ، داعي إلى وجوب التحلي باليقظة والحذر ومشددا على تلقي اللقاح.

وفي إيران وعلى الرغم من الحظر الأميركي المفروض ضد الشعب الإيراني فإن الكوادر الصحية الإيرانية استطاعت ان تسيطر على انتشار المتحور دلتا بنسبة اعتبرها المراقبون جيدة ولكن ما يزال الحظر يشكل عائقا أمام جهود الحكومة في السيطرة على الوباء والمتحور الجديد.

هذا ويشدد الباحثون على أن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف تعد حاليا الأعراض الأكثر شيوعا ذات الصلة بعدوى كوفيد-19، وأن الإصابة بعدوى الفيروس من السلالة "دلتا" يمكن أن يشعر بها المرء كما لو كانت نزلة برد حادة بالنسبة لفئة الشباب. ورغم أنهم قد لا يشعرون بالمرض الشديد، إلا أنهم قد يحملون العدوى ويعرضون آخرين للخطر.