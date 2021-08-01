ديك أدفوكات: تدريب المنتخب العراقي تعد مغامرة رائعة

العالم - العراق

وقال ادفوكات في حديث لصحيفة (ED SPort) الهولندية إن" تجربة تدريب منتخب العراق تعد مغامرة رائعة وانا سعيد لمواجهة هذا التحدي"، مؤكدا أنه" لم يوقع من أجل المال إنما هدفه هو التأهل لكأس العالم في قطر مع العراق".

وأضاف المدرب أنه "معظم مباريات التصفيات تقام في قطر أيضا وعلينا العمل لتحقيق حلم التأهل للمونديال"، لافتا إلى أنه" توقف عن العمل كمدرب للنادي، لكنه أبقى خيار العمل كمدرب وطني مفتوحا".

جدير بالذكر، أن ديك أدفوكات من مواليد 27 سبتمبر 1947 في لاهاي بهولندا، وقد درب العديد من منتخبات كرة القدم مثل هولندا والإمارات وكوريا الجنوبية، وقد كان بالسابق لاعب كرة قدم.

وكان أدفوكات لاعب خط وسط، ولعب لعدة أندية مثل أدو دن هاغ، فيلنو، رودا، سبارتا روتردام، أوتريخت، ذا نيثرلاند وشيكاغو ستينغ في أمريكا.