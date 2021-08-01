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بريطانيا تتهم ايران بمهاجمة حاملة نفط اسرائيلية بناء على 'توقعات'!

بريطانيا تتهم ايران بمهاجمة حاملة نفط اسرائيلية بناء على 'توقعات'!
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

نددت وزارة الخارجية البريطانية بـ"الهجوم" الذي استهدف ناقلة نفط الكيان الاسرائيلي في خليج عمان، زاعمة أن "توقعاتها خلصت إلى أن إيران هي التي هاجمت ناقلة ميرسر ستريت".

العالم أوروبا

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن "الهجوم الذي قتل فيه بريطاني وروماني غير مشروع"، زاعما "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمدا ومقصودا وهو انتهاك واضح من إيران للقانون الدولي".

وقال راب، على أن بلاده "تعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام برد قوي على هذا الهجوم غير المقبول"، بحسب تعبيره.

هذا و نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في وقت سابق اليوم الأحد أي دور لإيران بتفجير سفينة الكيان الاسرائيلي قبالة سواحل عمان.

وقال: "اتهامات الكيان الاسرائيلي بضلوعنا في انفجار السفينة هي مجرد أكاذيب"، مؤكدا أنه "يتعين على الكيان أن يكف عن توجيه الاتهامات، ويجب أن يتراجع عن محاولاته لطرح موضوع السفينة في مجلس الأمن".

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