بريطانيا تتهم ايران بمهاجمة حاملة نفط اسرائيلية بناء على 'توقعات'!

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وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن "الهجوم الذي قتل فيه بريطاني وروماني غير مشروع"، زاعما "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمدا ومقصودا وهو انتهاك واضح من إيران للقانون الدولي".

وقال راب، على أن بلاده "تعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام برد قوي على هذا الهجوم غير المقبول"، بحسب تعبيره.

هذا و نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في وقت سابق اليوم الأحد أي دور لإيران بتفجير سفينة الكيان الاسرائيلي قبالة سواحل عمان.

وقال: "اتهامات الكيان الاسرائيلي بضلوعنا في انفجار السفينة هي مجرد أكاذيب"، مؤكدا أنه "يتعين على الكيان أن يكف عن توجيه الاتهامات، ويجب أن يتراجع عن محاولاته لطرح موضوع السفينة في مجلس الأمن".