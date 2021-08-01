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الأمن العراقي يخترق "ولاية كركوك" ويطيح بثلاثة من عناصرها

الأمن العراقي يخترق
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، اليوم الأحد، عن القبض على ثلاثة عناصر من داعش عملوا فيما يسمى بـ"ولاية كركوك".

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان إنه "بعد ورودِ معلوماتٍ استخباريةٍ دقيقة، وبعملية نوعية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة كركوك ووفق مذكرات قضائية من القاء القبض على ثلاث عناصر ينتمون الى عصابات داعش الارهابية عملوا بدواوين مختلفة ضمن ما يسمى بولاية كركوك وشاركوا في استهداف القوات الامنية والمواطنين اثناء عمليات التحرير.".

وفي عملية منفصلة، أشار البيان إلى "تمكن مفارز الجهاز في كركوك، وبناءً على شكاوى المواطنين وبعد نصب كمائن مُحكمة من القاء القبض على بأربعة اشخاص يمارسون الإبتزاز الالكتروني بحق النساء عبر مساومتهن مقابل استحصال مبالغ مالية".

وبحسب البيان، فقد تمكنت "مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية، من القاء القبض على شخصين اثنين يقومان بتزوير الاموال وبيعها الى التجار، من اجل ترويجها في الاسواق".

وأشارت الخلية إلى أنه "جرى تدوين اقوالهم اصوليا واحالتهم جميعا الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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