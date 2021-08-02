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معلومات تنشر لأول مرة حول جريمة اغتيال نزار بنات

معلومات تنشر لأول مرة حول جريمة اغتيال نزار بنات
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشفت عائلة المعارض الفلسطيني نزار بنات، الأحد، بمناسبة مرور أربعين يوما على اغتياله، في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعض تفاصيل جريمة الاغتيال، ومعلومات تنشر لأول مرة من لحظة التخطيط لها وحتى يوم تنفيذها.

العالم - فلسطين

وأوضحت أنه وبتوجيهات سياسية عليا عُقد اجتماع طارئ في مدينة رام الله بتاريخ 23 /6 /2021، للجنة الأمنية العليا لقيادات أجهزة أمن السلطة بالضفة، وبحضور مدراء العمليات المركزية، وكان عنوان الاجتماع الوصول إلى نزار بنات حيًّا أو ميِّتًا.

وأضافت بأن اللجنة الأمنية أوكلت إلى محافظ الخليل جبرين البكري مهمة تنفيذ عملية الاختطاف، وعلى ضوء ذلك عقد البكري اجتماعًا طارئًا في مدينة الخليل مع مدراء أجهزة السلطة في المدينة لتنفيذ عملية الاختطاف، وكان على رأس المشاركين في الاجتماع: مدير المخابرات محمد غنام، ومدير الوقائي محمد زكارنة، ومدير الاستخبارات فضل أخلاوي، ومدير الشرطة عبد اللطيف القدومي، ومدير الأمن الوطني حرب النجار.

وأشارت إلى أن دائرة الوقائي تلقت منتصف ليلة الخميس 24 /6 /2021 معلومة موثوقة من منذر راغب أبو رميلة (المسؤول عن مراقبة المحتوى الإلكتروني)، حددت مكان نزار في منزل عمه بمدينة الخليل.

وبناء على هذه المعلومة، أوعز مدير الوقائي محمد زكارنة إلى دراسة وضع المنطقة جيدًا كونها تقع ضمن المناطق "c" الخاضعة للسيادة الأمنية الإسرائيلية، وتقرر تنفيذ الجريمة دون تنسيق أمني مع الاحتلال، حيث تجردت القوة من زيها العسكري، وتوجهت بزي مدني إلى المكان، واستبدلت السلاح بالعتلة والشواكيش.

وبحلول الساعة 3:15 فجرًا أبلغ مدير العمليات المركزية محمد إسماعيل السويطي مدير جهاز الوقائي محمد زكارنة، بجهوزية القوة لتنفيذ عملية الاختطاف، والتي تكونت من 14 شخصًا، حيث استقلوا أربع سيارات مدنية.

وعرض الفيديو مشاهد تمثيلية لاقتحام المنزل عبر الشبابيك والأبواب، ومن ثم الاعتداء بالضرب العنيف على نزار بنات وهو نائم، وتعذيبه ورش الغاز في وجهه، ومصادرة مقتنياته من حاسوب وأجهزة اتصال، واختطافه وهو مضرج بدمائه، والاستمرار في ضربه بالسيارة حتى وصول مقر جهاز الأمن الوقائي.

وسلط الفيديو الضوء على أبرز النقاط التي دفعت المستوى السياسي إلى إصدار أوامره للأجهزة الأمنية من أجل تنفيذ عملية الاغتيال بحق نزار بنات، والتي من أبرزها: رفض التنسيق الأمني، معارضة الواسطة، المطالبة بالعدالة الاجتماعية، رفض عسكرة السلطة، التضامن مع غزة، رفض قمع الحريات، تأييد المقاومة، رفض الجرائم السياسية، انتقاد شخصيات متنفذة.

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