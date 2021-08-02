طائرة ومروحيتان لحرس الثورة تساهم في اطفاء الحرائق بتركيا

العالم - ايران

وكانت القوة الجوفضائية للحرس الثوري قد بادرت الى ارسال طائرة من طراز "ايليوشين 76" ومروحيتين من طراز "ام آي 171" للمساعدة باطفاء الحرائق في تركيا وذلك اثر الطلب الذي تقدمت به تركيا من الجمهورية الاسلامية الايرانية والقرار الصادر عن الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.

ووفقا لهذا التقرير قامت طائرة من طراز "ايليوشين 76" تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري منذ الخميس بانجاز 10 طلعات جوية في سياق عمليات اطفاء الحرائق في تركيا فيما ستسهم المروحيتان في هذه العمليات بدءا من اليوم.

يذكر ان القوة الجوفضائية للحرس الثوري تمتلك الان فرقا هي من اكثر الفرق خبرة وتخصصا في عمليات الاغاثة والانقاذ خاصة في اطفاء الحرائق جوا اذ انها شاركت على الدوام في مختلف العمليات في مناطق البلاد المختلفة خلال الاعوام الماضية في هذا المجال وكذلك تقديم المساعدة الجادة في اطفاء الحرائق للدول الصديقة والجارة.