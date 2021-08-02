تحويل ميناء المعقل إلى منتجع سياحي

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وقال مسؤول الإعلام والعلاقات في الشركة أنمار الصافي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك مساعي وبانتظار تطبيقها لتحويل ميناء المعقل في محافظة البصرة الى منتجع سياحي"، لافتاً الى أننا "ننتظر اكتمال المخططات والموافقات ليبدأ العمل بالمشروع فحتى الآن لم نرسو على شركة معينة لتسلّم المشروع ".

وأضاف أنه "في حال اكتمل مخطط المشروع تبدأ المباشرة بالعمل"، مؤكداً أن "أسباب فكرة تحويل الميناء الى منتجع سياحي عديدة ، منها وجود موانئ كثيرة في محافظة البصرة ( ميناء أم قصر ، ميناء أبو فلوس ، ميناء الفاو والذي سيكتمل قريبا )، إضافة إلى موقعه داخل البصرة والذي يؤثر في بيئة المدينة من خلال حركة الشاحنات وأيضاً تأثيره المباشر على البنى التحتية فمن الأفضل أن يحول إلى منطقة سياحية أو ميناء سياحي".

وتابع أنه "حال الحصول على الموافقات سيتم تحقيق المشروع والذي سيمنح الأسرة البصرية اجواءً ترفيهية و ستكون مدينة سياحية مكتملة من حيث المطاعم ، المولات ، المسابح ، المدينة العائمة ونحوها من الأمور الترفيهية".