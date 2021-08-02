الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تحويل ميناء المعقل إلى منتجع سياحي

تحويل ميناء المعقل إلى منتجع سياحي
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق ، اليوم الاثنين، عن مساعٍ لتحويل ميناء المعقل في محافظة البصرة الى منتجع سياحي، فيما بينت جملة من الأسباب لتحويل الميناء إلى منتجع.

العالم - العراق

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات في الشركة أنمار الصافي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك مساعي وبانتظار تطبيقها لتحويل ميناء المعقل في محافظة البصرة الى منتجع سياحي"، لافتاً الى أننا "ننتظر اكتمال المخططات والموافقات ليبدأ العمل بالمشروع فحتى الآن لم نرسو على شركة معينة لتسلّم المشروع ".

وأضاف أنه "في حال اكتمل مخطط المشروع تبدأ المباشرة بالعمل"، مؤكداً أن "أسباب فكرة تحويل الميناء الى منتجع سياحي عديدة ، منها وجود موانئ كثيرة في محافظة البصرة ( ميناء أم قصر ، ميناء أبو فلوس ، ميناء الفاو والذي سيكتمل قريبا )، إضافة إلى موقعه داخل البصرة والذي يؤثر في بيئة المدينة من خلال حركة الشاحنات وأيضاً تأثيره المباشر على البنى التحتية فمن الأفضل أن يحول إلى منطقة سياحية أو ميناء سياحي".

وتابع أنه "حال الحصول على الموافقات سيتم تحقيق المشروع والذي سيمنح الأسرة البصرية اجواءً ترفيهية و ستكون مدينة سياحية مكتملة من حيث المطاعم ، المولات ، المسابح ، المدينة العائمة ونحوها من الأمور الترفيهية".

روابط ذات صلة

العراق.. خطة موسعة لزيادة منافذ تلقي لقاح كورونا

بزيارة رسمية.. الحلبوسي يصل إلى الاردن

العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال يوم واحد بإقليم كردستان

تفجيران مزدوجان يستهدفان رتلا للتحالف جنوبي العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلطات أفغانستان تؤيد اقتراح حماية تركيا لمطار كابل

سوريا.. بدء تسجيل مازوت التدفئة عبر البطاقة الالكترونية

ما حقيقة مؤامرة للإطاحة بالحكومة الاسترالية؟!

تجنبوا.. 3 أطعمة لمنع ظهور حب الشباب

الجزائر تقدم مبادرة لحلّ أزمة سدّ النهضة

بالفيديو.. امريكية حاولت دهس زوجها عدة مرات