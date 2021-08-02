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الشعب البحريني في قبضة الامن

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

 يسعى النظام البحريني وبكل جهده الى توسيع عملية القمع حتى تصبح شاملة، وتطال كل جوانب حياة الشعب البحريني، وتكاد تكون البحرين هي الدولة الاولى في كم التقارير الحقوقية التي توثيق الانتهاكات الجسيمة فيها.

ويعمل النظام دائماً على الانتقال بالبلاد الى دولة امنية وبامتياز يكون فيها الشعب بقبضة الامن، ولذا يعمد الى استصدار تشريعات تسخر القوانين لاهدافه وتفرض قانون امن الدولة، وتحول مراكز الاحتجاز الى ساحة اخرى من ساحات الانتقام السياسي.

ولكي يوفر النظام المزيد من الحماية له، اتجه نحو التطبيع مع الكيان الاسرائيلي عبر مختلف القنوات لاسيما التنسيق الامني الذي ظهر وبشكل كبير جداً في التجسس على المعارضين من خلال مساعدات شركات تجسس اسرائيلية لاجهزة الامنية البحرينية في هذا المجال.

هذه النقاط وغيرها ستكون محور نقاش برنامج "حديث البحرين" مع ضيفي الحلقة:

من بيروت.. عضو المجلس العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن العصفور

من لندن.. الناشط السياسي البحريني علي الفايز

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