الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الامن العراقي يلقي القبض على عدد من المتهمين بكربلاء المقدسة

الامن العراقي يلقي القبض على عدد من المتهمين بكربلاء المقدسة
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الاثنين، ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض على ٣٩ متهم مطلوبآ للقضاء بينهم بقضايا الإرهاب وأخر محكوم أعدام غيابي.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال المتابعة الميدانية والتدقيق الأمني المستمر ولقرب زيارة عاشوراء ، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية استباقية في محافظة كربلاء المقدسة من خلال تدقيق بيانات النزلاء داخل الفنادق والمرافق السياحية ، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ٣٩ متهمآ من بينهم مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب ) و٤٠٦ القتل العمد ، فضلآ عن متهم محكوم "إعدام وهارب" وأخرين وفق مواد جنائية مختلفة".

واضافت انه "في الوقت نفسه تم كشف شركتين سياحية وهمية تمارس العمل داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط" ، مشيرا الى إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم أصوليا".

روابط ذات صلة

تفجيران مزدوجان يستهدفان رتلا للتحالف جنوبي العراق

الجيش التركي يعلن قتل 7 عناصر من العمال الكردستاني شمالي العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليكم احدث احصائيات الموقف الوبائي لكورونا في العراق

موسكو: تصريح قائد البحرية الأمريكية خطير للغاية

العراق يطلب من سوريا زيادة الإطلاقات المائية

إبن سلمان يفقد الرحم المؤجر

الامن العراقي يلقي القبض على عدد من المتهمين بكربلاء المقدسة

وزير الخارجية الإيطالي يلتقي المنفي في طرابلس