الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيطالي يلتقي المنفي في طرابلس

وزير الخارجية الإيطالي يلتقي المنفي في طرابلس
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة تشمل طبرق وبنغازي.

العالم _ أوروبا

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دي مايو في مقر المجلس بقصر ولي العهد بطرابلس، ونشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، صورا لاجتماعات ومباحثات المنفي ودي مايو في قصر ولي العهد.

هذا ومن المتوقع أن يجمع دي مايو لقاء آخر خلال اليوم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة.

وأشارت وكالة "أكي" الإيطالية إلى أن "هدف الزيارة، وهي الخامسة منذ بداية العام الحالي وفق مصادر دبلوماسية، هو تشجيع الحوار بين الأطراف الليبية لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل".

روابط ذات صلة

إيطاليا تعلن بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا

تركيا تحتجز 231 مهاجرا أغلبهم من أفغانستان كانوا في طريقهم إلى إيطاليا

شاهد .. مباحثات ليبية في إيطاليا حول ايجاد قاعدة دستورية جديدة

تركيا.. غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليكم احدث احصائيات الموقف الوبائي لكورونا في العراق

موسكو: تصريح قائد البحرية الأمريكية خطير للغاية

العراق يطلب من سوريا زيادة الإطلاقات المائية

إبن سلمان يفقد الرحم المؤجر

الامن العراقي يلقي القبض على عدد من المتهمين بكربلاء المقدسة

وزير الخارجية الإيطالي يلتقي المنفي في طرابلس