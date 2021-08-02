وزير الخارجية الإيطالي يلتقي المنفي في طرابلس

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واستقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دي مايو في مقر المجلس بقصر ولي العهد بطرابلس، ونشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، صورا لاجتماعات ومباحثات المنفي ودي مايو في قصر ولي العهد.

هذا ومن المتوقع أن يجمع دي مايو لقاء آخر خلال اليوم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة.

وأشارت وكالة "أكي" الإيطالية إلى أن "هدف الزيارة، وهي الخامسة منذ بداية العام الحالي وفق مصادر دبلوماسية، هو تشجيع الحوار بين الأطراف الليبية لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل".