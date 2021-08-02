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قائد الثورة الاسلامية يوعز بدراسة اقتراح وزير الصحة حول الاغلاق

قائد الثورة الاسلامية يوعز بدراسة اقتراح وزير الصحة حول الاغلاق
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أوعز قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي للرئيس حسن روحاني بدراسة اقتراح وزير الصحة حول فرض الاغلاق لمدة اسبوعين في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

العالم- ايران

وورد في برقية وجهها قائد الثورة، اليوم الاثنين، الى الرئيس حسن روحاني حول هذا الموضوع: بالنظر الى تحذير وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ومقترح الاغلاق لمدة اسبوعين بسبب تفشي الجائحة ينبغي دراسة هذا الموضوع في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واتخاذ أية خطوة مطلوبة بهذا الشأ.

ويشار الى ان وزير الصحة سعيد نمكي كان قد وجّه رسالة الى قائد الثورة الاسلامية ، أمس الاحد، حول ضرورة تعبئة جميع امكانيات البلاد لمواجهة جائحة كورونا وتقديم اقتراح بالاغلاق لمدة اسبوعين وتوظيف كوادر الشرطة والقوات المسلحة طاقاتها والتصدي لعدم الاكتراث بالقواعد الصحية مايمكنه مكافحة تفشي الجائحة وتقليص الضغوط القائمة على الكوادر الصحية والعلاجية في البلاد.

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