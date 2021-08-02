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مناورة جيش الاحتلال بمحاذاة الحدود اللبنانية

مناورة جيش الاحتلال بمحاذاة الحدود اللبنانية
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

يبدأ جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأثنين، مناورة "شعاع الشمس" العسكرية بمحاذاة الحدود اللبنانية شمال البلاد، وتنتهي بعد ظهر غدٍ.

العالم-الاحتلال

وذكر المتحدث باسم الجيش عبر "تويتر" أنه خُطط للتدريبات مسبقًا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2021، وفي جزء منه سيكون هناك حركة نشطة لقوات الجيش.

وأوضح أن التدريبات صممت لاختبار قدرات واستعداد القوات لأيام المعارك، ودراسة كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية الأخيرة، مع التركيز على الدروس المستفادة من عملية "حارس الأسوار" (العدوان الأخير على قطاع غزة مايو المنصرم) كجزء من عملية تحقيق مشتركة مع فرقة غزة، حسب وصفه.

ونبّه إلى أن الجيش سيواصل التحضير والتحسين المستمر لاستعداده على الحدود اللبنانية، في حين ينجز ما أسماها مهمة حماية سكان الشمال.

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