"الوفاق" تؤكد على ضرورة تبييض السجون البحرينية والإفراج عن الرموز والمعتقلين السياسيين

العالم-البحرین

وقالت الجمعية في سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، «ندعو للإفراج عن الرموز المرضى الذين يرزحون تحت وطأة الأمراض والسّجون، ومنهم «الشّيخ عبد الجليل المقداد، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنگيس، وكل السجناء المرضى» – حسب تعبيرها.

وأكدت ضرورة تبييض السجون والإفراج عن كل الرموز والمعتقلين السّياسيين الذين يقبعون في السّجون بسبب مطالباتهم بالتحوّل الديمقراطي والعدالة واحترام حقوق الإنسان – على حد قولها.

جاء ذلك ضمن حملة تضامنيّة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «أنقذوا رموز البحرين»، و«أطلقوا سجناء البحرين»، والتي انطلقت مساء يوم الأحد 1 أغسطس/ آب 2021، ودعت إليها قوى المعارضة البحرينيّة، تضامنًا مع الرّموز قيادات المعارضة الذين يتعرّضون للحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانيّة في السجون.