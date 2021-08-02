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الخارجية الايرانية تستدعي السفير الروماني

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الروماني
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير الروماني بسبب مزاعم لا اساس لها من قبل الحكومة الرومانية ضد الجمهورية الإسلامية والتي تتعلق بحادثة غرق سفينة "مرسر استريت".

العالم- ايران

وقامت وزارة الخارجية الايرانية قامت باستدعاء السفير الروماني في طهران مساء اليوم الاثنين بعد مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الاسلامية من قبل الحكومة الرومانية بشأن غرق سفينة "مرسر استريت".

واعتبر مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة البحر المتوسط ​​وأوروبا الشرقية بوزارة الخارجية، ان بيان وزارة الخارجية الرومانية البذي يتضمن الاتهامات الكاذبة ضد ايران بانها غير قانونية وغير مقبولة. وفي هذه الجلسة تم ابلاغ السفير عن استياء طهران واحتجاجها الشديد على بيان الحكومة الرومانية.

واشارت وزارة الخارجية إلى ان هدف بعض الدول خلق حالة من انعدام الأمن والاضطراب في البيئة الدولية، واكدت انه هناك حاجة كبيرة إلى إدراك مؤامرة هذه الدول، واضافت ان احد اهم اهداف سياسة ايران هي توفير الأمن البحري في الخليج الفارسي، وبحر عمان والمياه الدولية.

وبدوره أكد السفير الروماني أن النقاط التي أُثيرت في الاجتماع واحتجاج طهران سيتم نقله الى "بوخارست" على وجه السرعة.

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