اليمن..العدوان السعودي يواصل خروقاته لاتفاق التهدئة في الحديدة

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وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن غارتين جويتين على مديرية صرواح وغارتين جويتين على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 251 خرقا لاتفاق التهدئة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها غارة لطيران تجسسي على الفازة واستحداث تحصينات قتالية في التحيتا.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والفازة والجبلية، و4 خروقا بقصف مدفعي لعدد 29 قذيفة و238 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة