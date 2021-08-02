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ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الصين إلى أكثر من 300

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الصين إلى أكثر من 300
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط الصين إلى ثلاثمئة وقتيلين، حسبما أعلن مسؤولون الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وسجلت أكثر من 290 وفاة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان، وفق ما صرح مسؤولون للصحافيين، فيما لا يزال نحو 50 شخصا في أنحاء المقاطعة، في عداد المفقودين.

وكانت الحصيلة السابقة لمجمل المقاطعة تشير إلى نحو 100 قتيل.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيسة بلدية تشنغتشو هو جونغ، أن 39 شخصا قضوا في مواقف سيارات تحت الأرض.

وجرفت الفيضانات قطار إنفاق ما أسفر عن مقتل 14 شخصا من بين نحو 500 كانوا فيه ساعة الذروة.

وتعرضت السلطات المحلية لانتقادات لعدم إصدارها الأوامر بإغلاق شبكة النقل رغم تحذيرات الأرصاد.

وسقطت خلال ثلاثة أيام على تشنغتشو أمطار توازي معدل متساقطات سنة بأكملها، وهو أمر غير مسبوق بحسب سجلات الأرصاد الجوية.

وقدرت رئيسة البلدية قيمة الأضرار في المدينة بنحو 53,2 مليار ين (قرابة 7 مليارات يورو).

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ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الصين إلى أكثر من 300

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