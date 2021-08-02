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غوتيريش يعتزم تعيين دبلوماسي سويدي مبعوثا لليمن

غوتيريش يعتزم تعيين دبلوماسي سويدي مبعوثا لليمن
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بصدد تعيين الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ مبعوثا لليمن بعد إعطاء الصين بشكل غير رسمي الضوء الأخضر لهذا التعيين.

العالم - اليمن

وعلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا الموافقة على غروندبرغ بالإجماع ليحل محل مارتن غريفيث، الذي أصبح مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة الشهر الماضي بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية.

وغروندبرغ هو سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن منذ سبتمبر 2019.

وصرح دبلوماسيون بأن مسؤولي الأمم المتحدة طرحوا اسمه بشكل غير رسمي على أعضاء المجلس للحصول على آراء بحلول منتصف يوليو وقال 14 عضوا إنهم سيوافقون على التعيين، لكن الصين قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وأفاد مسؤول في بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين بأن بكين وافقت الآن على تعيين غروندبرغ لكنه امتنع عن التعليق على سبب تأخير موافقة بكين.

وسيخطر غوتيريش الآن المجلس رسميا بتعيين غروندبرغ وسوف يرد المجلس في خطاب يعطي الضوء الأخضر، وامتنع المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة عن التعليق.

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غوتيريش يعتزم تعيين دبلوماسي سويدي مبعوثا لليمن

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