زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

العالم - أسيا والباسفيك

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، تم تسجيل الزلزال الساعة 22.48 بالتوقيت العالمي (01.48 - بتوقيت موسكو).

وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال على بعد 246 كيلومترا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترا.

ولم ترد معلومات عن تدمير أو خسائر بشرية، كما لم يصدر إنذار بشأن حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

وكانت إندونيسيا قد تعرضت في يناير/كانون الثاني الماضي لزلزال مدمر بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر، أودى بحياة 78 شخصا على الأقل بمقاطعة سولاسي الغربية.

وتعتبر أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

وفي عام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاسي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.

هذا وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.