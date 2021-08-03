قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في الشيخ جراح ونابلس وجنين

العالم-فلسطين

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صهيب صيام، كما اقتحمت منزلا لعائلة غوشة في الحي واعتقلت إسلام غتيت، وغيث غوشة.

من جانب آخر، أصيب سته مواطنين بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في جنين خلال مواجهات اندلعت في مدينه جنين والمنطقة الصناعية .

وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن من بين الاصابات اصابة وصفت بأنها خطيرة تم نقلها إلى مستشفيات نابلس فيما باقي الاصابات نقلت لمشافي جنين .

واضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وضواحيها وسط مواجهات مع مئات المواطنين اندلعت في عدة مواقع في المنطقة .

وفي جنوب نابلس، أصيب أربعة مواطنين بكسور ورضوض اثنين منهم نتجية اعتداء قوات الإحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح خلال مواجهات مع المواطنين اندلعت على جبل صبيح في بيتا .

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني لمعا" أنه تم اصابة اثنين من المواطنين نتيجة سقوطهم بكسور خلال مواجهات مع الاحتلال تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج. فيما أصيب مواطنان برضوض نتجية الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال على جبل صبيح حيث تم تسليمهم إلى الهلال الأحمر على حاجز زعترا جنوب نابلس حيث تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج" .

وقالت مصادر محلية لمعا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت المواطنين خلال فعاليات الإرباك الليلي على جبل صبيح واطلقت قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تجاه المواطنين.