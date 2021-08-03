اليمنيون غاضبون من إساءة سعودية لنساء مأرب بمسلسل جديد

العالم - اليمن

ونشر مشايخ في مأرب تفاصيل حقيقية حول قصة "رشاش العتيبي" مغايرة لما تضمنه المسلسل السعودي الذي حاول استهداف القبائل في مأرب.

وأفاد نجل الشيخ "علي سعيد عمير طعيمان الجهمي" الذي اشرف والده على حل القضية، أن قصة العتيبي بدأت عندما فر من موطنه في السعودية على ذمة قضية قتل ليقيم كدخل لدى قبائل جهم لنحو عشر سنوات، حيث قامت بعدها قبيلة جهم بقيادة وساطة لإعادته إلى بلاده مقابل عفو عام من اوليا الدم.

وكانت مجموعة "ام بي سي" السعودية، مولت مسلسل باسم “رشاش العتيبي” حاولت فيه تصوير العتيبي الذي لم يتجاوز الـ25 من عمره على أنه إرهابي ومجرم وقاطع طريق باستحداث مشاهد افتراضية لعمليات داخل السعودية قبل فراره إلى اليمن في خطوة وصفت على أنها محاولة لإلصاق اليمن بإيواء الإرهابيين.

ويشير المسلسل إلى قيام الاستخبارات السعودية بمساعدة النظام السابق في اليمن من عرض مبالغ مالية كبيرة لقبيلة جهم مقابل تسليمه وسط رفض قبلي واسع، ما دفع بالسعودية لتنفيذ عملية لملاحقته.

ويتضمن المسلسل اساءت كثيرة لليمن ليس فقط تصوير القبائل في مأرب على انها حاضنة للإرهاب، بل أيضا علاقات العتيبي بنساء القبائل في مأرب وغيرها من المقاطع التي فجرت غضب كبير وكشفت حجم الحقد السعودي على اليمن.