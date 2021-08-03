تخفيض الرواتب.. عقوبة رفض اللقاح في اليونان

العالم - أوروبا

وأفادت صحيفة ’’إيكاتيميريني‘‘ اليونانية بأن الإجراءات المقرر تنفيذها في اليونان تأتي بموجب قرار وزاري مشترك قيد الإعداد حاليًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن اللوائح الجديدة التي تقوم وزارة التعليم اليونانية بوضعها حاليًا لضمان عام دراسي آمن يبدأ في سبتمبر المقبل في المدارس والجامعات، ستشمل جميع الإداريين والمعلمين الذين يعملون بصورة دائمة أو المؤقتة.

وقد يتم بموجب تلك اللوائح وقف الموظفين الدائمين في قطاع التعليم عن العمل، بدون الحصول على أجر، حتى يحصلوا على اللقاح، بينما سيتم تعليق عقود الموظفين المؤقتين، وذلك إلى جانب إجراء خفض الرواتب أيضًا.