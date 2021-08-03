اكتشاف أقدم حيوان على وجه الأرض في منطقة نائية لم يصلها البشر

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تشير أغلب الدراسات العلمية إلى أن كوكب الأرض شهد منعطفا غير من وجهه وطبيعته إلى الأبد قبل حوالي 541 مليون عام، وهي حقبة يطلق عليها العلماء “عصر الكامبري”.

وأدى التحول الكبير في عصر الكامبري إلى ظهور جميع المجموعات الرئيسية من الحيوانات تقريبًا. واستمر هذا العصر حوالي 25 مليون عام (تقول دراسات أخرى 55 مليون عام) وأدى إلى تباعد وتنوع مظاهر وأشكال الحياة التي نعرفها.

وقبل هذه الحقبة كانت الحياة على كوكب الأرض تنحصر بمجموعة بسيطة وصغيرة جدا، حيث عاشت مخلوقات وحيدة الخلية أو من كائنات مجهرية متعددة الخلايا، بحسب توقعات العلماء.

وبحسب البحث الجديد المنشور في مجلة “nature” العلمية، وجد العلماء بعض الأدلة على وجود حياة حيوانية قبل العصر الكامبري. على وجه الخصوص، أكد العلماء أن بعض الإسفنج (حيوانات مائية غير المتحركة) قد ظهر قبل هذا العصر.

وفقًا للدراسة الجديدة التي نشرت تحت عنوان (يمكن أن تكون الحفرية الشبيهة بالإسفنج هي أقدم حيوان معروف على وجه الأرض)، ظهر الإسفنج الأول قبل 350 مليون عام من العصر الكامبري، أو ربما قبل 890 مليون عام، أي أنه أقدم منه بكثير.

واكتشفت تورنر في منطقة نائية جدا لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرة هليكوبتر شمالي غرب كندا، حيوانات تشبه بعض أنواع الإسفنج الحديث المعروف باسم “keratose demosponges”.

و قام الباحثون بتأريخ طبقة الصخور التي تم العثور فيها على حفريات الإسفنج هذه، وهي أداة تحليل قوية تترك مجالًا صغيرًا جدا للخطأ حول عمر الحفريات، ويبدو الإسفنج واضحا جدا في الأحافير المكتشفة.