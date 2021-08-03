تفاصيل جديدة عن الحادث البحري قرب سواحل الفجيرة في الإمارات

العالم - الإمارات

وقالت الهيئة البريطانية، عبر حسابها على موقع تويتر (Twitter)، إن حادثا وقع لسفينة تجارية على بعد حوالي 61 ميلا بحريا شرق الفجيرة.

ولم تشر الهيئة البريطانية إلى طبيعة الحادث، إلا أنها نفت أن يكون ناجما عن "عملية قرصنة بحرية"، ودعت السفن القريبة إلى توخي مزيدا من الحذر، من دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت وسائل الإعلام إن الهيئة البريطانية لا تشير في العادة إلى تعرض السفن لأحداث تقنية، موضحا أن السفينة الإسرائيلية التي تعرضت مؤخرا لهجوم في موقع قريب كان قد أذيع خبر تعرضها لحادث بشكل مشابه في البداية قبل أن تُكشف عن التفاصيل لاحقا.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بوقوع حدث غير مرتبط بالقرصنة قرب سواحل الإمارات، كما ذكر موقع "ريفينيتيف" (Refinitiv) لتعقب السفن أن هناك بلاغا من ناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الفجيرة بأنها بلا قيادة.

وبحسب موقع "مارين ترافيك" (Marine Traffic) فإن ناقلة المواد الكيميائية "غولدن بريليانت" (GOLDEN BRILLIANT)، التي تبحر منذ 2010 تحت علم الصين ثم علم سنغافورة، كانت قد أبحرت من ميناء كلاغ الماليزي، وأن آخر ظهور لها كان في خليج عمان، ثم أصبحت "فاقدة للسيطرة".

وبعد هذا النبأ بقليل، قال موقع "مارين ترافيك" إن ناقلة المواد الكيميائية استأنفت التحرك إلى وجهتها بعد تشغيل المحركات.