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4 أسباب تؤدي لاشتعال موبايلك أو انفجاره.. احذر منها

4 أسباب تؤدي لاشتعال موبايلك أو انفجاره.. احذر منها
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

كثرت في الآونة الأخيرة حوادث انفجار الهواتف الذكية والتي طالت أبرز العلامات في مجال صناعة الهواتف الذكية، وعند البحث عن أسباب انفجار هذه الهواتف، تكون البطارية هي السبب الرئيسي.

العالم - منوعات

تعد البطارية مكوناً أساسياً في الهواتف الذكية، لذلك نستعرض فيما يلي عدداً من أسباب انفجار بطاريات الهواتف الذكية:

1- تعرض البطارية للثقب أو للثني بحيث يحدث ماس بين القطبين الموجب والسالب.

نصائح لتجنب انفجار البطارية أو احتراقها:

1- لا تغطي الهاتف أو تستخدمه في مهام تستهلك موارد الجهاز بشكل كبير أثناء الشحن.

2- لا تستخدم شواحن غير أصلية أو لا تتوافق مع متطلبات شحن هاتفك الذكي.

3- تجنب إسقاط الهاتف أو ثقب أو ثني البطارية.

4- لا تستخدم الهاتف حتى نفاد بطاريته من كامل شحنها.

5- لا تضع الهاتف بالقرب من مصادر الحرارة العالية.

2- تلف البطارية وانتفاخها مع الاستمرار باستخدامها على الرغم من ذلك، حيث إنه مع استمرار استخدام البطارية المنتفخة يتراكم الغاز الناتج ليبلغ مستوى لا يعود بإمكان حافظة البطارية الاحتفاظ به وبالتالي انفجارها.

3- عرض البطارية لمصادر الحرارة العالية.

4- تعرض الهاتف للسقوط والضرر بشكل يؤثر على البطارية الداخلية.

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