ما هو أول اجتماع رسمي عقده رئيسي؟

العالم - ايران

وقد اجتمع رئيس الجمهورية بلجنة مكافحة كورونا، مما يعد أول اجتماع رسمي يعقده رئيسي بعد تسلمه مقاليد السلطة في البلاد.

وشارك في الاجتماع قائد مقر عمليات مكافحة جائحة كورونا ورؤساء اللجان التخصصية في الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا.

وقدمت اللجان تقاريرها حول تنفيذ القرارات التي أصدرتها الهيئة في مكافحة واحتواء الموجة الخامسة من الجائحة، وناقش الاجتماع اعداد خطة عمل حول اقامة الشعائر الحسينية في أيام محرم الحرام واستشهاد الامام الحسين عليه السلام، واصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.

وناقش الاجتماع أيضا قضية فتح المدارس والجامعات خلال العام الدراسي الجديد، وأيضا سبل تطبيق الوثيقة الوطنية الخاصة بالتطعيمات.