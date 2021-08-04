موقف رسمي ايراني آخر حول الضجيج الغربي تجاه قضية السفن

العالم - ايران

وكتبت السفارة الايرانية في تغريدة لها على موقع "تويتر" حول بعض التقارير الواردة في بعض وسائل الاعلام بشان وقوع حوادث امنية لعدد من السفن في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان: وفقا لاتصالاتنا المباشرة في منطقة الخليج الفارسي، لم يتم لغاية الان تاكيد اي معلومات حول وقوع حوادث جديدة لاي سفينة تجارية في المنطقة.

واضافت: ان تضليل الراي العام في انحاء العالم للحصول على مكسب دبلوماسي في نيويورك ليست لعبة منصفة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قد وصف مساء الثلاثاء، الأخبار المنتشرة عن وقوع حوادث أمنية متتالية للسفن في الخليج الفارسي وبحر عمان بانها مشبوهة تماما، وحذر من اثارة اجواء مزيفة لأغراض سياسية خاصة.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التاكيد على سياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية في إرساء وحفظ الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي ومنطقة بحر عمان، وقال ان القوة البحرية الايرانية تعلن استعدادها لمساعدة واغاثة السفن التي تتردد في المنطقة وتقديم الدعم وخدمات الاسناد البحري عند الحاجة .

وأضاف خطيب زادة: في حالة وجود مشاكل في أنظمة الملاحة، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتقديم المساعدة والتحقيق في الأمر عن كثب.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع دول المنطقة في هذا المجال.