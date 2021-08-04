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إطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق عند حدود فلسطين المحتلة مع لبنان

إطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق عند حدود فلسطين المحتلة مع لبنان
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق عند حدود لبنان اليوم الأربعاء.

العالم-الاحتلال

وافادت وسائل إعلام صهيونية بأن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة عند الحدود مع لبنان.

واضافت انه لا يوجد إصابات نتيجة الصاروخ في كريات شمونة واندلع حريق تمت السيطرة عليه.

وقال إعلام العدو ان هناك ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه محيط مستوطنة كريات شمونة.

واكدت وسائل إعلام صهیونیة نقلا عن جيش الاحتلال انه يرد بقصف مدفعي على مكان انطلاق الصاروخين.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع سقوط الصاروخ، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد حاليا بنيران المدفعية على مصدر إطلاقه.

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إطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق عند حدود فلسطين المحتلة مع لبنان

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