ترحيب جزائري بطرد قناة العربية وطلب طرد سكاي نيوز

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وشهدت الجزائر ترحيباً شعبياً بقرار السلطات وقف ترخيص قناة العربية السعودية، بسبب ممارساتِها والسياسة التي تتَّبِعها وتساهم في بث الفتنة في الجزائر. وطالب الجزائريون ايضا بوقف ترخيص قناة سكاي نيوز العربية المدعومة اماراتيا، معتبرين انها كما العربية تسعى لضرب استقرار الجزائر وبث الفتنة وتمرير سياسات خارجية.

وحصد وسم "طرد قناة سكاي نيوز العربية"، الكثير من التغريدات بين الناشطين الجزائريين. وغردت "ميسا":"الجزائر تسحب ترخيص قناة العربية السعودية وتتهمها بالتضليل دون تفاصيل. هذه القناة صهيونية اولاً ويجب سحب تراخيصها من جميع البلدان العربية وليس من الجزائر فقط، ما قامت به الجزائر خطوة صحيحة مئة بالمئة".

وكتب "فهد الغفيلي" كاتباً:"ماقامت به الجزائر من سحب ترخيص قناة العربية بعد اتهامها بالتضليل خطوة شجاعة وقرار جريء ضد قناة ساهمت على الدوام في إثارة القلاقل وتشويه الحقائق".

اما "جازية الجزائرية" فاعتبرت انه "حان دورها سكاي نيوز عربية برا. خلّي الجزائر تِنْظَف منهم ومن علّي شاكلتهم".