تركيا تكافح حرائق الغابات لليوم الثامن وتسيطر على حريق قرب محطة كهرباء‎

العالم- تركيا

وقال محمد توكات، رئيس بلدية ميلاس لـ ”رويترز“: "النيران وصلت لجدران محطة الكهرباء الليلة الماضية أُخمد الحريق الآن".

وأضاف أن طائرتين وأربع طائرات هليكوبتر، ساعدت رجال الإطفاء على الأرض، في إخماد ألسنة اللهب، واستأنفت المحطة عملها.

وتقول السلطات، إن أكثر من 150 حريقا اندلع الأسبوع الماضي، على امتداد جنوب غرب تركيا في أسوأ حرائق منذ سنوات والتي نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وانخفاض معدلات الرطوبة والرياح القوية. وقتل ثمانية أشخاص وأجلي الآلاف منهم سياح.

وأخمدت أغلب الحرائق لكن مسؤولين محليين، أغلبهم من حزب الشعب الجمهوري المعارض، شكوا من أن استجابة الحكومة، كانت بطيئة أو غير كافية.

وكان رئيس بلدية مدينة ميلاس الساحلية، محمد توكات، قد أعرب عن قلقه إزاء ما قد يحدث في حال عدم السيطرة على الحريق، وما قد يترتّب عليه من تصاعد لسحب الدخان في المنطقة، حيث توجد محطة حرارية لتوليد الكهرباء.

وقال توكات، إنه طلب دعمًا جويًا للمنطقة المحيطة بمحطة الكهرباء قبل أيام عندما كان يزور حيا مجاورا تضرر من الحرائق.

وكتب في تغريدة: "وصلت النيران إلى المجمعات السكنية“، موضحًا أن تجاوز (النيران) لهذا التل يعني أن الحريق سيأخذ بعدًا جديدًا كليًا".

وتوكات عضو في أبرز أحزاب المعارضة في تركيا، وواحد من مجموعة متزايدة من الأصوات المنتقدة لطريقة استجابة الرئيس رجب طيب، أردوغان للكارثة.

وأعلنت الحكومة، في وقت متأخر الإثنين، سيطرتها على 145 حريقًا، بينما ما زالت تتصدى لتسعة أخرى، في حين أفادت وزارتا الدفاع والداخلية، بإرسالهما تعزيزات من أجل مساعدة رجال الإطفاء.

وقالت الشرطة، إنها تعتزم استعمال خراطيم رش المياه المستخدمة، لتفريق التظاهرات والتجمعات غير المصرّح بها. لكن رئيس بلدية ميلاس، قال إن مناشداته السابقة للحصول على مساعدة من طائرات مكافحة الحرائق لم يتم الرد عليها.