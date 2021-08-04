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قتلى وجرحى جراء تصادم قطاري ركاب في جمهورية التشيك

قتلى وجرحى جراء تصادم قطاري ركاب في جمهورية التشيك
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات التشيكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء تصادم قطاري ركاب في جنوب غربي جمهورية التشيك اليوم الأربعاء.

العالم- أوروبا

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية ČTK عن الشرطة وخدمة الإطفاء تأكيدهما أن سائقي القطارين المنكوبين بين القتلى، مشيرتين إلى أن هناك خمسة مصابين على الأقل في حالة خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى على متن مروحيات إسعاف، بالإضافة إلى أربعة مصابين بجروح متوسطة الخطورة.

وسبق أن صرح وزير التجارة والنقل التشيكي كاريل هافليتشيك بأن الحادث الذي وقع قرب مدينة دوماجليتسه خلف نحو 50 جريحا.

ولفتت الوكالة إلى أن أحد القطارين المنكوبين جراء الحادث كان قطارا دوليا متوجها من ميونيخ الألمانية إلى براغ وكان بين ركابه مواطنون أجانب، فيما كان الثاني قطارا محليا.

وأظهرت النتائج الأولية للتحقيق أن الحادث وقع نتيجة تجاوز سائق أحد القطارين الإشارة الحمراء.

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