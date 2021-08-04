7 شهداء و3886 انتهاكًا للاحتلال في الضفة والقدس خلال يوليو

العالم - فلسطين

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال 3886 انتهاكًا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، أبرزها استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ عدد المصابين 2140 مصابًا في 206 عمليات إطلاق نار نفذها جنود الاحتلال ومستوطنوه 206 اعتداءات، و62 اعتداء للمستوطنين؛ حيث ارتفع عدد الإصابات عن شهر يونيو الماضي الذي بلغ 1449 مصابًا.

ووثق التقرير 115 مداهمة لمنازل المواطنين و325 اقتحامًا بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلال الاحتلال 406 مواطنين بمن فيهم النساء والأطفال.

وارتكب الاحتلال ومستوطنوه 22 اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما أبعد 3 مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي قدم الحماية إلى 3387 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال ذات الفترة، حسب التقرير.

وبلغ عدد المنازل التي تم هدمها 32 منزلًا، فضلا عن عشرات المنازل التي أٌخطر أهلها بالهدم، فيما وهدمت قوات الاحتلال والمستوطنين 47 منشأة بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وصادرت 19 من الممتلكات.

وأحصى التقرير 24 نشاطًا استيطانيًّا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

وتعتبر مناطق نابلس وطوباس والخليل، الأكثر تعرضًا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (2157، 329، 274) انتهاكًا على التوالي.

