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القوات العراقية تقبض على متسلل قادم من سوريا

القوات العراقية تقبض على متسلل قادم من سوريا
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على متسلل قادم من الأراضي السورية غربي نينوى.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان لها: إنه "بناءً على معلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والتي اكدت وجود محاولة لشخص اجتياز الشريط الحدودي مع سوريا، قامت مفارز الشعبة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة 72 بنصب كمين له في سنجار والقبض عليه بعد اجتيازه الحدود".

واضافت "تبين انه يحمل الجنسية السورية"، مشيرة الى أنه "تمت احالة المقبوض عليه للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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