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العراق يتضامن مع تركيا جراء حرائق الغابات الكارثية

العراق يتضامن مع تركيا جراء حرائق الغابات الكارثية
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

تضامنت العراق، اليوم الأربعاء، مع تركيا بعد سلسلة من الحرائق خلفت خسائر بشرية ومادية.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وأعرب عن تضامن حكومة العراق جرّاء الحرائق التي وقعت في العديد من المناطق التركيّة مخلفةً أعداداً من الجرحى وأبدى المواساة لعائلات الضحايا".

وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي في وقت سابق، السيطرة على 167 موقعا من حرائق الغابات في 33 ولاية.

جاء ذلك في رسم بياني حول مستجدات الحرائق، نشره باكدميرلي عبر حسابه على تويتر، الأربعاء.

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق في تركيا، بحسب مصادر رسمية، 6 وفيات وعشرات الإصابات وخسائر مادية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

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