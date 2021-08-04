حماس تشيد بحراك طرد "الكيان الاسرائيلي" من الاتحاد الإفريقي

العالم - فلسطين

وأوضح الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الحراك يعد تأكيدًا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو مصدر الإرهاب والتوتر في المنطقة.

وأشار إلى أن هذا الحراك يتطلب انضمام باقي الدول العربية للحراك، ودعمه ومضاعفة الجهود لطرد الاحتلال من الاتحاد الأفريقي.

وتسعى دولة الجزائر بالاتفاق مع 13 دولة لطرد "إسرائيل" من الاتحاد الإفريقي، التي انضمت إليه مؤخرًا بصفة مراقب، وهو ما اعتبر اختراقًا لصالح جهود التطبيع.

وقالت قناة "الواقع" الجزائرية، إنّ الجزائر بدأت رسميا تشكيل طاقم إفريقي لرفض قرار إدخال "إسرائيل" في الاتحاد الإفريقي للحفاظ على مبادئه، ودعم الدولة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنّ من بين الدول المشاركة: جنوب إفريقيا، وتونس، وإريتريا، والسنغال، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، والغابون، ونيجيريا، وزمبابوي، وليبيريا، ومالي، والسيشل.

وباركت هذه الدول أي خطوة تتخذها الجزائر ضد "إسرائيل"، بحسب تقرير القناة عبر "يوتيوب".

وكان الاحتلال تمتع سابقا بصفة عضو مراقب في منظمة الوحدة الافريقية لغاية 2002، ثم انتزع منه ذلك جراء استبدالها بالاتحاد الافريقي.