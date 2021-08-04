وفد قيادة حركة أمل يشارك في حفل تنصيب الرئيس رئيسي

العالم-لبنان

وفد أمل برئاسة النائب الدكتور ايوب حميد ممثلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان، وعضو المكتب السياسي طلال حاطوم، وممثل حركة امل في ايران الدكتور صلاح فحص غادر بيروت ، للمشاركة في احتفالية تنصيب رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران الرئيس السيد ابراهيم رئيسي.



وتحدث حمدان في مطار بيروت قبيل مغادرة الوفد فقال: ان هذه المشاركة بقرار من رئيس حركة امل الرئيس نبيه بري هي دليل على عمق العلاقة بين حركة امل والجمهورية الاسلامية في ايران، التي اعطت مثالا ديمقراطيا مميزا في انتخاب الرئيس السيد ابراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية، والذي نال حوالى 18 مليون صوت من اصوات الناخبين الايرانيين في انتخابات دلت على قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية على تحدي الصعوبات والعقوبات الجائرة المفروضة عليها، كما تدل على حيوية الشعب الايراني والتزامه التغيير الديمقراطي، وهذا كله بفضل توجيهات قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي.



واعتبر ان المرحلة المقبلة في الجمهورية والمنطقة، على صعوبتها، ستكون مرحلة تأكيد دور الجمهورية الاسلامية في ايران وفي المنطقة والعالم كدولة تقف الى جانب الشعوب المقهورة وتسعى الى مساعدتها بشتى السبل في مواجهة الاستعمار والاحتلال، كما تقف الى جانب القضية الفلسطينية، والى جانب لبنان بكل اطيافه لتحرير ارضه المحتلة من العدو الصهيوني، وايضا سيكون الرئيس السيد ابراهيم رئيسي على قدر المسؤولية الرئاسية لقيادة الجمهورية الاسلامية في ايران نحو مزيد من التقدم والتطور.