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الحكيم يزور مرقد الامام الخميني (قد) لحظة وصوله طهران للمشاكرة بمراسم تنصيب رئيسي

الحكيم يزور مرقد الامام الخميني (قد) لحظة وصوله طهران للمشاكرة بمراسم تنصيب رئيسي
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

زار السيد عمار الحكيم مرقد الامام الخميني (قدس سره) عقب وصوله الى طهران مساء اليوم للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد اية الله ابراهيم رئيسي.

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الحكيم يزور مرقد الامام الخميني (قد) لحظة وصوله طهران للمشاكرة بمراسم تنصيب رئيسي

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