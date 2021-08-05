ذكرى انفجار مرفأ بيروت والكشف عن الحقائق

العالم - مع الحدث

ماذا عن انقسامات الشارع حوله والاتهامات الموجه للسلطة وكل الطبقة السياسية؟ وهل زادت القضية من حجم الصراع الداخلي لتداخل المسؤوليات وعدم تحديدها؟ ما أهمية بيان حزب الله بإلمناسبة الداعي للكشف عن الحقيقة بعيداً عن الاستغلال وتصفية الحسابات والصراعات الداخلية؟ كيف تُقرأ وقائع المؤتمر الدولي الذي دعى اليه ماكرون لمساعدة الشعب اللبناني داعياً لأولوية تشكيل الحكومة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من المستشار في العلاقات الدولية الدكتور قاسم حدرج، والكاتب السياسي سركيس ابوزيد، والباحث السياسي ماجد نعمة.