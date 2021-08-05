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موسكو تتقدم بشكوى حول عمل منظمة حظر الكيميائي في سوريا

موسكو تتقدم بشكوى حول عمل منظمة حظر الكيميائي في سوريا
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الخارجية الروسية، أنها بصدد التقدم بشكوى ضد آلية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتسييسها في سوريا وذلك خلال أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

العالم - سوريا

وقالت الخارجية الروسية في بيان:” نعارض وبشدة محاولات بعض الدول الغربية تسييس عمل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بما يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ونعتبر أفعالهم الهادفة إلى منح الأمانة الفنية للمنظمة وظيفة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية بما في ذلك إنشاء فريق غير شرعي للتحقيق وتحديد الهوية ممارسات غير شرعية ونعيد التأكيد على معارضتنا الشديدة لاستنتاجاتها المتحيزة”.

وأضافت الخارجية: أن لدى روسيا “مجموعة من الشكاوى فيما يتعلق بعمل بعثات التفتيش الأخرى التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية والتي تنتهك أساليب التحقيق المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية “.

وحثت الخارجية الروسية منظمة حظر الأسلحة ..” على اتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن لتصحيح هذا الموقف المؤسف” مشيرة إلى تأييد روسيا إجراء تحقيقات محايدة ومهنية في الاستفزازات الكيماوية من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا وجميع مظاهر الإرهاب الكيميائي في الشرق الأوسط مع الالتزام الصارم بالمعايير العالية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

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