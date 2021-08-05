الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تحذر من محاولات افتعال حوادث بحرية وتطالب بوقفها

ايران تحذر من محاولات افتعال حوادث بحرية وتطالب بوقفها
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

حذرت الجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء المحاولات المشبوهة الاخيرة الرامية لافتعال حوادث بحرية في الخليج الفارسي وما ابعد منها وطالبت بوقف مثل هذه الاعمال غير المسؤولة والمضرة لامن والستقرار المنطقة.

العالم - ايران

جاء ذلك في رسالة وجهتها سفيرة ومساعدة البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي الاربعاء الى رئيس مجلس الامن الدولي ردا على المزاعم التي لا اساس لها التي وجهتها الدول الثلاث بريطانيا ورومانيا وليبيريا لايران.

وجاء في الرسالة، ان الدول الثلاث سعت بصورة اعتباطية لاتهام الجمهورية الاسلامية الايرانية في الهجوم على السفينة "مرسر ستريت" من دون تقديم اي ادلة تثبت مزاعمها ومن خلال سوقها بعض العبارات مثل "من المرجح جدا" و"التقييمات الاولية" و"واحد او عدد من الطائرات المسيرة" الناجمة عن عدم الاطمئنان وكذلك استخدام مصطلحات غامضة مثل "الشركاء الدوليين".

واضافت: ان هذه المزاعم –التي طرحت للمرة الاولى من قبل الكيان الاسرائيلي على الفور بعد وقوع حادث الهجوم لاغراض سياسية مكشوفة- تعد خاطئة ازاء الحقائق القائمة وهي غير مسؤولة من الناحية السياسية والاخلاقية لذا فانها مرفوضة بحزم.

روابط ذات صلة

سلطنة عمان ترسل سفنا حربية إلى منطقة حادث سفينة "أسفالت برينسيس"

نهاية مخزية للسيناريو البريطاني حول اختطاف ناقلة النفط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تحذر من محاولات افتعال حوادث بحرية وتطالب بوقفها

انفجار عبوتين وسط بغداد

واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول مسؤولين من أمريكا الوسطى

هكذا تخطط مايكروسوفت لإعادة الموظفين إلى المكاتب

اعتداء جوّي إسرائيلي على لبنان للمرّة الأولى منذ 2006: العدوّ يتجاوز الخطّ الأحمر!

باكستان تثمّن دعم ايران للمسلمين المضطهدين في العالم