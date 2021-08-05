كاثي هوشول.. أول امرأة مرشحة لقيادة نيويورك

العالم-الاميركيتان

وسوف تتولى هوشول وهي ديمقراطية وتبلغ من العمر 62 عاما حكم ولاية نيويورك خلفا لكومو في حال استقالته أو عزله.

وحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء ذكر تقرير أصدرته يوم الأربعاء ليتيسيا جيمس المدعية العامة في الولاية أن كومو تحرش بـ11 امرأة.

ونفى كومو ما ورد في التقرير لكن السياسيين، بمن فيهم الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعشرات من حلفاء حاكم نيويورك السابقين، حثوه على الاستقالة.

وقالت هوشول يوم الأربعاء، إن تقرير المدعية العامة وثق "سلوكا قبيحا" لكومو، وأنها تصدق أقوال النساء اللاتي اتهمن كومو بالتحرش.