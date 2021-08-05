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أردوغان يدعو إلى عدم استغلال حرائق الغابات في تركيا لـ"تحقيق غايات سياسية"

أردوغان يدعو إلى عدم استغلال حرائق الغابات في تركيا لـ
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "عدم استغلال حرائق الغابات المندلعة في عدد من ولايات البلاد، لتحقيق غايات سياسية".

العالم-تركيا

وفي مقابلة مع قنوات تركية خاصة، قال أردوغان "كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، حدثت زيادة كبيرة في حرائق الغابات في بلدنا، ولا ينبغي استغلال الوضع لتحقيق غايات سياسية".

وأضاف أن "عدد الطائرات المشاركة في مكافحة حرائق الغابات ارتفع اليوم إلى 20، وهناك أيضا 51 مروحية".

وأوضح أن "طواقم الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق دون توقف".

وأشار إلى أن "187 حريقا اندلع في غضون 8 أيام، 15 منها لا تزال مستمرة، وتمت السيطرة على بعضها".

وأضاف: "الحرائق التي اندلعت هذا العام لم تحدث قط في تاريخنا... إنها الأكبر".

ووصلت ألسنة اللهب اليوم لمحطة لتوليد الكهرباء في جنوب غرب البلاد كما أتت النيران على مساحات واسعة من الغابات المطلة على الساحل.

وتؤجج درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح القوية ألسنة اللهب مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص حتى الآن في أسوأ حرائق غابات تشهدها البلاد منذ سنوات.

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