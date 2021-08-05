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لبنان يقدم شكوى عاجلة الى مجلس الامن بشأن العدوان الصهيوني الأخير

لبنان يقدم شكوى عاجلة الى مجلس الامن بشأن العدوان الصهيوني الأخير
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من وزيرة الخارجية زينة عكر الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الأخير على لبنان.

العالم_لبنان

وقال دياب اليوم الخميس في بيانٍ أنَّه نفّذ العدو الاسرائيلي، بمدفعيته أولاً وبطائراته الحربية ثانياً، عدواناً صريحاً على السيادة اللبنانية، واعترف علناً بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعاً بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة.

وأكَّد أنَّ هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا.

ودعا دياب إنني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ردع الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ العام 2006

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