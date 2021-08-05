لبنان يقدم شكوى عاجلة الى مجلس الامن بشأن العدوان الصهيوني الأخير

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وقال دياب اليوم الخميس في بيانٍ أنَّه نفّذ العدو الاسرائيلي، بمدفعيته أولاً وبطائراته الحربية ثانياً، عدواناً صريحاً على السيادة اللبنانية، واعترف علناً بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعاً بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة.

وأكَّد أنَّ هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا.

ودعا دياب إنني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ردع الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ العام 2006