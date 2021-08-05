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أضرار تقويم الأسنان ومخاطر استخدامه

أضرار تقويم الأسنان ومخاطر استخدامه
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

يعتبر "تقويم الاسنان" أحد أهم الحلول الطبية لعلاج بعض المشكلات التي تصيب عدد كبير من الأشخاص في اسنانهم، ورغم تطور أنواعه لتناسب جميع أنواع الأسنان إلا أنه لازال هناك بعض الآثار الجانبية التي قد تنتج عن تركيب تقويم الأسنان.

العالم - منوعات

وتظهر العديد من الاثار الجانبية نتيجة تركيب تقويم الاسنان خاصة لهؤلاء الذين يضطرون لتركيبه لفترات طويلة قد تمتد لعام أو أكثر، ولذلك نستعرض بعض الأضرار الناتجة عن تركيب تقويم الأسنان على المدى القريب والبعيد وهي كالآتي:

1-عدم القدرة على تناول الطعام بشكل طبيعي وهنا يكتفي الشخص بتناول الأطعمة سهلة المضغ والاكتفاء بالسوائل ولكن يجب ألا تدوم تلك المرحلة سوى أيام قليلة وإلا يكون الطبيب قد قام بتركيب تقويم خاطئ للحالة.

2- فقدان المعادن من سطح المينا الخارجية لطبقة الأسنان وهو ما يتسبب بعد ذلك في ظهور بقع بيضاء دائمة على الأسنان.

3-قد يسبب الصداع نتيجة لوجود ألم ناتج عن تحرك الأسنان من مكانها، وهو نفس الأمر الذي يحدث في حالة معالجة بروز الفكين.

4-يمكن أن يتسبب تركيب التقويم في حدوث أمراض اللثة، نتيجة تحسسها من جهاز التقويم نفسه خاصة إن استمر تركيبه فترة طويلة.

5-إذا تم استعمال تقويم الأسنان ووضعه لفترة كبيرة قد يؤدي إلى ضعف شديد في الأسنان مما يجعلها أكثر هشاشة وأكثر عرضة للسقوط في أي وقت.

6-قد تسبب عملية تقويم الأسنان بالتهاب في اللثة نتيجة عدة أمور منها عدم مقاومة الشخص لأعراض التقويم أو وجود حساسية من البداية في اللثة.

7-قد تتأثر جذور اللثة بسبب تقويم الأسنان، وعادة ما يحدث ذلك على أسطح الجذور القشرية والجانبية وخاصة على الأسنان القاطعة سواء العلوية أو السفلية.

8-تظهر أحيانا بقع بيضاء وخصوصا في الأسنان العلوية، مما يؤدي إلى زيادة فرص حدوث تسوس بالأسنان، حيث يمتلئ الفم بملايين البكتيريا التي تلتصق بأسطح الأسنان.

9-قد يتسبب تركيب التقويم لفترة طويلة في إزالة طبقة الكالسيوم السطحية بسرعة، وغالبا ما يتم ذلك خلال شهر واحد من العلاج التقويمي باستخدام أجهزة التقويم الثابتة.

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أضرار تقويم الأسنان ومخاطر استخدامه